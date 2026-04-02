Little Nightmares II – Enhanced Edition erscheint im Mai für die Switch 2

Das von Tarsier Studio entwickelte Adventure „Little Nightmares II“ wird nächsten Monat in einer überarbeitete Version für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Dies hat jetzt Bandai Namco Entertainment Europe offiziell verkündet. Während die Enhanced Edition bereits für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erschien, folgt am 29. Mai 2026 die Veröffentlichung für die Nintendo Switch 2. Diese Version zeichnet sich durch eine höhere Auflösung und verbesserte visuelle Effekte im Vergleich zur Version für Nintendo Switch aus.

Im Spiel schlüpfen Spieler in die Rolle von Mono, einem Jungen, der in einer Welt gefangen ist, die von den summenden Übertragungen eines entfernten Turmes verzerrt wurde. Schon bald trifft er auf Six, das Mädchen im gelben Regenmantel, unter deren Führung er sich aufmacht, die dunklen Geheimnisse der Signalsäule zu entdecken und Six vor ihrem schrecklichen Schicksal zu retten.

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[Deutsch] Little Nightmares II Enhanced Edition - Nintendo Switch 2 Announcement Trailer

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Quelle: Pressemitteilung