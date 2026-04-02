Cthulhu: The Cosmic Abyss – Video zur Musik des Spiels

Mit dem neusten Video gewähren NACON und Entwicklerstudio Big Bad Wolf einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung des Original-Soundtracks zu „Cthulhu: The Cosmic Abyss“. Um für die passende Atmosphäre in dem düsteren Titel zu sorgen, hat das Team mit Komponist Nicolas Garcia und Cellistin Tina Guo zusammengearbeitet. Nicolas Garcia kombiniert in seinem persönlichen Ansatz Instrumente wie den Carnyx, das Budapest Orchestra und Tina Guo‘s E-Cello und schafft so eine organische und unverwechselbare Klangpalette.

Das narrative Ermittlungsspiel „Cthulhu: The Cosmic Abyss“ ist vom Universum Lovecrafts inspiriert und lässt die Spieler in die Rolle von Noah, einem Agenten der Ancile, schlüpfen. Ancile ist eine Behörde, die sich auf okkulte Angelegenheiten spezialisiert hat. Noah untersucht das mysteriöse Verschwinden eines Forschungsteams im Herzen des Pazifischen Ozeans.

Seine Nachforschungen führen ihn in die Tiefen des riesigen, labyrinthartigen Gefängnisses von R’lyeh, einer alten versunkenen Stadt, in der Cthulhu gefangen gehalten wird. Die Spieler und ihr KI-Begleiter KEY müssen komplexe Rätsel lösen, Entscheidungen treffen, die ihr Schicksal beeinflussen, und versuchen, der durch den Einfluss von Cthulhu verursachten Verderbnis des Geistes zu widerstehen.

Die Veröffentlichung des Spiels findet am 16. April 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 statt. Weitere Informationen über „Cthulhu: The Cosmic Abyss“ gibt es hier bei uns: KLICK!

Cthulhu: The Cosmic Abyss | Crafting the sounf od Madness

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Quelle: Pressemitteilung