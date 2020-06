F1 2020 – Trailer zur „Michael Schumacher“ Deluxe Edition

Im April 2020 kündigte Codemasters die „F1 2020 Michael Schumacher Deluxe Edition“ an. Sie beinhaltet exklusive Inhalte und drei Tage Vorabzugang. Zu den exklusiven Inhalten gehören vier Rennwagen, mit denen Michael Schumacher in seiner Karriere erfolge gefeiert hat. Außerdem gibt es Inhalte wie Autolackierungen und weitere Möglichkeiten zur Fahreranpassung, zum Beispiel eine einzigartige Podiumspose. Dies sind die vier Boliden dieser Edition:

1991: Jordan 191

1994: Benetton B194

1995: Benetton B195

2000: Ferrari F1-2000

„Im Rahmen des 70-jährigen Jubiläums von F1 ist es angebracht, den erfolgreichsten Weltmeister aller Zeiten zu würdigen“, sagt Lee Mather, F1 Franchise Game Director bei Codemasters. „Wir freuen uns auch, endlich den Jordan 191 und den Benetton B194, neben zwei weiteren seiner ikonischen Autos, in die F1-Serie zu bringen. Beide wurden sich seit Langen von der Community gewünscht.“

Nicht nur die Edition, sondern auch der neue Trailer würdigt die Karriere der Formel 1-Legende Michael Schumacher. Der Trailer besteht aus einer Mischung von Archiv-Fotos sowie Gameplay und wurde von Heiko Wasser kommentiert.

Die „Michael Schumacher Deluxe Edition“ erscheint am Dienstag, den 7. Juli 2020 für das PlayStation 4, Xbox One, PC und Google Stadia. Das exklusive Steelbook (Limited Edition) mit Michael Schumacher-Motiv ist in Kombination mit der „Michael Schumacher Deluxe Edition“ bei ausgewählten Händlern verfügbar. Die Standard Edition wird am 10. Juli 2020 erscheinen. Die Homepage zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Zusätzliche Informationen und Videomaterial findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

F1® 2020 | Schumacher Deluxe Edition Trailer [DE]

Quelle: Pressemitteilung