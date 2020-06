In diesen Monat wird „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ mit einem neuen Multiplayer-Modus erscheinen. Diesen stellt THQ Nordic jetzt in einem neuen Trailer vor. Das Spiel selbst wird am 23. Juni 2020 für PC und Konsolen erscheinen.

Der neue Multiplayer-Modus trägt den Namen „Horden-Modus“ und bietet die Möglichkeit zu zweit (online oder offline) in die bunte Welt zu reisen und sich den Herausforderungen auf 26 Inseln zu stellen. Hinzu stehen sieben spielbare Charaktere mit individuellen Attacken zur Auswahl.

Bei „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ handelt es sich um eein Remake des Orignals aus dem Jahr 2003. Das Spiel wird derzeit für PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 entwickelt und soll zum oben genannten Termin erscheinen. Käufer erwartet unter anderem modernere Grafik, Auflösung und Gameplay. Informationen über die Collector’s Editionen des Spiels findet ihr hier bei uns: KLICK!

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated - Multiplayer Trailer

Quelle: Pressemitteilung