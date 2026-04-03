Ex Sanguis – Das Taktik-Roguelite startet im Mai in den Early-Access

Das französische Studio Lightbulb Crew gab zum Wochenende bekannt, dass „Ex Sanguis“ im Mai in den Early-Access starten wird. Die Entwickler planen derzeit eine Early-Access-Phase von rund sechs Monaten. In dieser Zeit sollen unter anderem zusätzliche Inhalte, Balancing-Anpassungen und neue Funktionen integriert werden.

In „Ex Sanguis“ übernehmt ihr die Kontrolle einer Gruppe elitärer Krieger, die als „Stillae“ bezeichnet werden. Ihre Aufgabe besteht darin, eine sterbende Welt gegen Kräfte der „Stasis“ zu verteidigen. Das Team hinter dem Taktikspiel „Othercide“ setzt dabei erneut auf einen visuellen Stil mit Rot-, Weiß- und Schwarztönen.

Die Gefechte in dem kommenden Spiel laufen rundenbasiert ab. Während der Kämpfe könnt ihr Fähigkeiten einsetzen, die die Reihenfolge der Züge verändern und so eure Strategie anpassen. Auch die Umgebung lässt sich nutzen, etwa durch zerstörbare Objekte oder Positionsvorteile, um Gegner unter Druck zu setzen.

Zusätzlich setzen die Entwickler bei „Ex Sanguis“ auf Roguelite-Elemente. Besiegte Gegner hinterlassen sogenanntes verdorbenes Blut, das ihr für Verbesserungen, Ereignisse auf der Karte oder einen früheren Zugang zu Bosskämpfen einsetzen könnt. Jeder Durchlauf entwickelt sich anders und schaltet mit der Zeit neue Fähigkeiten frei, während die Missionen schwieriger werden.

Der Early-Access-Start von „Ex Sanguis“ ist für den 21. Mai 2026 geplant. Die Steam-Seite findet ihr hinter diesem Link.

Ex Sanguis - Official Early Access Release Date Trailer

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Quelle: Pressemitteilung