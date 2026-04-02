Subnautica – Free Weekend für PC und Xbox

Das Team von Unknown Worlds Entertainment bietet Spieler die Möglichkeit einen kostenlosen Blick in das Unterwasser-Abenteuer „Subnautica“ zu werfen. PC-Spieler können 02. bis zum 06. April kostenlos auf Steam und im EGS spielen. Auf Xbox findet vom 09. bis zum 12. April ein „Free Play Days“-Event statt.

Während dieses Zeitraums wird es außerdem einen Sonderrabatt auf die Reihe geben. Auf Steam sind „Subnautica“ und „Subnautica: Below Zero“ vom 02. bis 09. April 2026 jeweils mit 75 % Rabatt erhältlich. Im EGS gilt derselbe Rabatt vom 31. März bis 07. April 2026. Auf Xbox sind beide Titel vom 02. bis 15. April mit 50 % Rabatt erhältlich.

Ted Gill, CEO von Unknown Worlds, sagt: „Wer noch keine Gelegenheit hatte, das Subnautica-Universum zu erkunden, der kann es sehr gerne kostenlos auszuprobieren. Alle, denen das Erlebnis gefällt, sind herzlich eingeladen am baldigen Early Access von Subnautica 2 teilzunehmen.“

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Subnautica Cinematic Trailer

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Quelle: Pressemitteilung