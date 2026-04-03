„Echoes of Aincrad“ ist ein Action-RPG, das im Juli 2026 für PC und Konsolen auf den Markt kommen soll. In „Echoes of Aincrad“ sind Spieler im Universum von „Sword Art Online“ gefangen und müssen um ihr Überleben kämpfen. In dieser Welt kann jeder Kampf der Letzte sein, denn der Tod im Spiel führt auch in der realen Welt zum Tod. In der schwebenden Burg Aincrad machen sich die Spieler auf die Suche nach der Freiheit, treffen neue Verbündete und verlassen sich auf sie, um die Herausforderungen des Spiels zu bestehen.

Mit dem neusten Trailer macht Bandai Namco Entertainment Europe die Spieler mit den Grundprinzipien des Spiels vertraut: Tausende Spieler tauchen in das weltweit erste Full-Dive-VRMMORPG ein und finden dort heraus, dass sie darin gefangen sind. Der Trailer führt durch den Moment, in dem diese Wahrheit enthüllt wird, die daraus folgende Panik und die harte Regel, die ihre Realität fortan bestimmt. Er zeigt die ersten Tage des Überlebens in Aincrad, wie Spieler sich zu Gruppen zusammenfinden, auf die Beta-Tester wegen ihrer Erfahrungen vertrauen und Informationen zusammentragen, um den Gefahren auf jeder Ebene ins Auge zu blicken.

„Echoes of Aincrad“ erscheint am 10. Juli 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

[Deutsch] Echoes of Aincrad | Story Trailer

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Quelle: Pressemitteilung