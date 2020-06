Jump King – Launch-Trailer zum Release auf Konsolen

Heute wird der Vertikalplattformer „Jump King“ für Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Das bereits für PC erhältliche Spiel stammt von UKIYO Publishing und das Vier-Mann-Spielestudio Nexile und fordert euch dazu heraus, einen kolossalen Turm zu besteigen, und zwar nur mit der Fähigkeit zu springen.

„Liebe Konsolenspieler, ihr seid auf diese emotionale Reise nicht vorbereitet! Eure Widerstandsfähigkeit wird sich dem ultimativen Test in unserem Plattformer unterziehen lassen müssen, und alles, was ihr tun könnt, ist springen. Klingt einfach, oder?“, so Erik Säll von Nexile. „Lasst es uns einfach so formulieren: Es ist nicht so einfach wie ihr denkt. Das liegt daran, dass es sich um eine so persönliche Herausforderung handelt, es gibt keine Zufälle, nur euer Skill zählt! Jeder Fehler, jeder Erfolg: Alles kommt von euch. Wir glauben allerdings, dass jeder mit Ausdauer und ein bisschen Glück Jump King durchspielen kann! Wir empfehlen jedem Konsolenspieler, sich dieser Herausforderung zu stellen und das könnt ihr jetzt sogar ganz komfortabel vom eigenen Sofa aus!“

„Jump King bietet eine immens herausfordernde und lohnende Erfahrung für Spieler jeder Art. Da jeder Absturz so frustrierend ist, ist der Erfolg eines perfekten Sprungs noch so viel befriedigender. Das ist ganz schön süchtig machend“, kommentiert Paul Hann von UKIYO Publishing. „Wir haben es endlich zum Ende geschafft, aber es warten noch zwei weitere Modi auf uns, die es zu meistern gilt.“

Als Spieler muss man sich in die gewünschte Position bringen, den Sprung aufladen, zielen und dann das Vertrauen in den Sprung setzen, um entweder weiter aufzusteigen oder zu fallen. Jeder Punkt des Fortschritts wird auf dem Weg gespeichert… aber auch jeder Rückschlag. Der Aufstieg soll aber nicht linear sein, sondern verschiedene Routen und Taktiken bieten.

Die PC-Version von „Jump King“ findet ihr unter anderem auf Steam (siehe hier) und GOG.com (siehe hier). Die Homepage findet ihr hier: KLICK!

Jump King OUT NOW!

Quelle: Pressemitteilung