Satisfactory – Early Access-Phase auf Steam angelaufen

Die im Februar 2020 angekündigte Early Access-Version der Fabrik-Aufbausimulation “Satisfactory“ wurde jetzt von Entwickler Coffee Stain Studios veröffentlicht. Das Spiel kam letztes Jahr exklusive im Epic Games Store (auch als Early Access-Version) heraus. Durch das „Crossplay“-Feature können Spieler von beiden Plattformen auch zusammenspielen.

„Wir waren jetzt etwas mehr als ein Jahr im Early Access beim Epic Games Store und kamen an einen Punkt, an dem unsere Förderbänder zuverlässig laufen und unsere Rohrleitungen länger und robuster denn je zuvor sind. Wir sind für Steam bereit“, sagt Jace Varlet, Community-Manager bei Coffee Stain Studios. „Die Spieler werden ihre Fabriken in atemberaubenden Landschaften ausbauen, die ängstlichen Wildtiere zurücktreiben und die örtlichen Rohstoffe effizient abbauen. Ach, und wir hatten den Arachnophobie-Modus schon bevor er cool wurde!“

Wie schon erwähnt, handelt es sich bei „Satisfactory“ um eine Aufbausimulation, wo man aus der First-Person-Perspektive mehrstöckige Fabriken auf einem fremden Planeten errichtet. Dies kann man allein oder mit bis zu vier Spielern machen. Neben dem Bau von Fabriken und deren Verbesserung, muss man sich gegen feindliche Lebensformen zu Wehr setzen.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Die Homepage findet ihr hier: KLICK!

Satisfactory Out Now on Steam!

Quelle: Pressemitteilung