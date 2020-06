Need for Speed Heat – Morgen erscheint das Cross-Play-Feature

Electronic Arts und Criterion Games werden morgen, dem 9. Juni 2020, das Cross-Play-Feature für „Need for Speed Heat“ veröffentlichen. Damit ist es der erste EA-Titel, wo Spieler auf PC, PlayStation 4 und Xbox One zusammenspielen können.

Dieses Update wird aber auch das letzte Update für das Rennspiel sein. Das Entwicklerteam von Criterion Games wird sich ab sofort auf die Entwicklung des nächsten „Need for Speed“-Spiels konzentrierten. Weitere Informationen dazu könnten im kommenden „EA Play Live“-Event erscheinen. Das Event findet am 18. Juni 2020 statt (siehe hier). Weitere Informationen über „Need for Speed Heat“ findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung