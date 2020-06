Project Athia – Abenteuer für PC und PlayStation 5 angekündigt

Square Enix hat zusammen mit dem Entwicklerteam von Luminous Productions jetzt „Project Athia“ (Arbeitstitel) für PC und die kommende PlayStation 5 angekündigt. Während der richtige Name des Spiels noch nicht fest steht, ist bekannt, dass es in einer Welt voller Schönheit und Schrecken spielt. Dort erwartet uns eine Abenteuer, in dessen Mittelpunkt eine Geschichte voller Wendungen, Leidenschaft und Furcht steht.

Nach Angaben der Entwickler soll das Spiel die Hardware der PS5 voll ausnutzen. Das Spiel soll die Philosophie von Luminous Productions demonstrieren, ein nie dagewesenes Spielerlebnis zu bieten und dabei die neueste Technologie mit Kunst zu kombinieren.

Die Homepage von „Project Athia“ findet ihr hier: KLICK!

PROJECT ATHIA – Teaser Trailer | PS5 & PC

Quelle: Pressemitteilung