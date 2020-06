Publisher All in! Games und Entwickler Gamera Interactive veröffentlichten einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Spiel „Alaloth -- Champions of the Four Kingdoms“, das in Zusammenarbeit mit der narrativen Unterstützung von RPG-Veteran Chris Avellone entsteht.

Das isometrische Action-RPG befindet sich derzeit für den PC (Steam) und für die Xbox One in der Entwicklung. Gamera Interactive lassen sich bei der Entwicklung von Klassikern wie „Baldur’s Gate“ und „Pillars of Eternity“ inspirieren. „Alaloth -- Champions of the Four Kingdoms“ versetzt euch in eine Fantasiewelt, die der dunkelsten Zeit des Mittelalters ähnelt. Neben jede Menge Action soll eine tiefgründige Geschichte für jede Menge Unterhaltung sorgen.

Einen Release-Termin gibt es derweil noch nicht.