GoNNER 2 – Fortsetzung des Action-Plattformers angekündigt

Publisher Raw Fury und Entwickler Art in Heart kündigten jetzt „GoNNER 2“ für PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 an. Es ist der Nachfolger des 2016 erschienenen Action-Plattformers mit roguelike Elementen „GoNNER“. Der Release des Nachfolgers ist noch für dieses Jahr geplant.

In „GoNNER 2“ erwartet uns wieder eine abstrakte 2D-Welt mit prozedural generierten Leveln und nicht linearen Strukturen. Hinzu möchte das Entwicklerteam dem Action-Plattformer-Stil sowie den roguelike Elemente treu bleiben. Außerdem gibt es diverse Waffen und Upgrades, die man kombinieren und in den Boss-Kämpfen einsetzen kann. Einen kleinen Vorgeschmack sieht man im ersten Trailer.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Die Steam-Seite ist hier zu finden: KLICK!

GONNER2 Reveal Trailer

Quelle: Pressemitteilung