Baldur’s Gate 3 – Early Access-Phase und neues Video

Vor gut einem Jahr kündigte das Team der Larian Studios „Baldur’s Gate 3“ an. Es ist der Nachfolger der CRPG-Klassiker „Baldur’s Gate 1“ und „Baldur’s Gate 2“. Wie jetzt bekannt gegeben wurde, soll das Spiel im August 2020 in die Early Access-Phase gehen. Dieser nicht genauer datierte Termin ist aber nicht in Stein gemeißelt.

Passend dazu wurde ein neues Video veröffentlicht, welches zu Beginn nicht nur einen neuen Trailer beinhaltet, sondern unter anderem auch den Einfluss von Covid-19 auf das Studio thematisiert. Die Umstellung auf Homeoffice war erfolgreich und ermöglicht es Larian, mit der Entwicklung fortzufahren und weiterhin auf das Zwischenziel Early Access im August hinzuarbeiten. Was genau dieser erste Early Access-Build enthalten wird, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

„Baldur’s Gate 3“ wird derzeit für PC (Steam) und Google Stadia entwickelt und basierend auf dem Regelwerk der 5. Edition von „Dungeons & Dragons“. Es soll cinematisch inszenierten Dialoge, kooperativen Multiplayer sowie authentisches Gameplay bieten. Weitere Informationen über das Spiel findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Baldur's Gate 3 Community Update #3 - The Road to Baldur's Gate

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung