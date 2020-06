Anfang des Jahres kündigte TeamKill Media das Horrorspiel „Quantum Error“ an, das sich derzeit für die PlayStation 4 und PS5 in der Entwicklung befindet. Der Fokus liegt während der Entwicklung allerdings auf Sonys kommende Next-Gen-Konsole. Die Macher veröffentlichten nun einen neuen Teaser-Trailer, der kürzere Gameplay-Szenen bereithält.

In der Geschichte von „Quantum Error“ geht es nach Kalifornien. Die Monad Quantum Research befindet sich 30 Meilen vor der Küste des sonnigen Bundesstaates. Als eines Tages ein Feuer ausbrach, wird das Garboa Fire Department in San Francisco zur Hilfe gerufen. In der Rolle von Captain Jacob Thomas und seiner Crew müsst ihr so viele Menschen wie nur möglich aus der brennenden Fabrik retten und das Feuer bekämpfen. Doch die Rettungsmission ist kein gewöhnlicher Auftrag.

Wann „Quantum Error“ erscheint, das konnte TeamKill Media noch nicht bekannt geben.