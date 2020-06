Im Jahre 2017 veröffentlichte Entwickler Draw Distance mit „Serial Cleaner“ ein Stealth-Action-Game, das euch in die Rolle eines Tatortreinigers schlüpfen lässt, der die große Sauerei diverser Mafia-Aktivitäten aufräumen muss. Im nächsten Jahr erscheint mit „Serial Cleaners“ der Nachfolger. Entwickelt wird das Spiel für den PC, Xbox One, Nintendo Switch und PlayStation 4. Auch die Next-Gen-Konsolen könnten den Titel erhalten.

„Serial Cleaners“ versetzt euch nach New York. Ein vierköpfiges Team von professionellen „Reinigern“ haben sich an Silvester versammelt, um ein wenig zu Feiern und in Erinnerungen zu schwelgen. Sie erinnern sich an ihre Karriere, doch die Geschichten und Erinnerungen aus ihrer Zusammenarbeit stimmen irgendwie nicht überein. Die Situation spannt sich gefährlich an und die hässliche Wahrheit kommt an das Tageslicht.

Das Spiel rückt dieses Mal vier Charaktere in den Mittelpunkt, die alle unterschiedliche Spielstile bieten. Draw Distance verspricht eine nichtlineare Geschichte und Freiheiten bei den Missionen. Mit der Ankündigung veröffentlichten die Entwickler einen ersten Teaser, der nicht viel vom Spiel zeigt.