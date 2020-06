Die Entwickler von Red Barrels, die Macher hinter der „Outlast“-Serie, entwickeln derzeit „The Outlast Trials“. Bei dem Spiel handelt es sich nicht um eine direkte Fortsetzung der „Outlast“-Serie. Die Geschichte, die im Zeitalter des Kalten Krieges spielen wird, ist allerdings im gleichnamigen Universum angesiedelt.

Die Murkoff Corporation rekrutiert unfreiwillig menschliche Versuchskaninchen, um neue Methoden der Gehirnwäsche und Gedankenkontrolle an ihnen zu testen. In einer Welt des Misstrauens, der Angst und der Gewalt wird die Moral in Frage gestellt, die Ausdauer auf die Probe gestellt und die geistige Gesundheit zerstört. Das alles geschieht im Namen des Fortschrittes, der Wissenschaft und des Profites.

In „The Outlast Trials“ müsst ihr gemeinsam den Terror überleben und aus den Fängen der Murkoff Corporation entkommen. Die Veröffentlichung soll im Laufe des nächsten Jahres erfolgen. Versorgt werden bislang die PC-Spieler über Steam und den Epic Games Store.