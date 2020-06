Assassin’s Creed Origins – Free Weekend auf Uplay angekündigt

Kommenden Wochenende können PC-Spieler „Assassin’s Creed Origins“ kostenloses via Uplay spielen. Ubisoft veranstaltet das Free Weekend vom 19. Juni (15 Uhr) bis zum 21. Juni 2020 (22 Uhr). Um pünktlich anfangen zu können, wird der Preload ab heute möglich sein. Jeder Fortschritt, der während des Free Weekend erreicht wird, bleibt erhalten, wenn man das volle Spiel auf derselben Plattform erwirbt.

„Assassin’s Creed Origins“ spielt im Antiken Ägypten, in einer mysteriösen und entscheidenden Epoche der Zivilisation. Als Bayek, Beschützer von Ägypten und einer der ersten Assassinen, tauchen die Spieler in eine lebendige, offene Spielwelt ein und entdecken Geheimnisse der großen Pyramiden, vergessenen Mythen, den letzten Pharaonen und -- in längst vergessene Hieroglyphen eingraviert -- auch die Entstehungsgeschichte der Bruderschaft der Assassinen.

Alle Informationen zum Gratis-Wochenende findet ihr auf der offiziellen Homepage des Spiels (siehe hier). Zusätzliche Informationen rund um das Spiel findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Assassin’s Creed Origins Uplay Gratis-Wochenende-Trailer | Ubisoft [DE]

Quelle: Pressemitteilung