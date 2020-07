Assassin’s Creed Valhalla – Release-Termin und neuer Trailer

Im Zuge des „Ubisoft Forward“-Event hat Ubisoft den offiziellen Release-Termin von „Assassin’s Creed Valhalla“ bekannt gegeben. Während die Version für Next-Gen-Konsolen zum Release der neuen Konsolen (PlayStation 5 und Xbox Series X) erscheint, wird die Version für Xbox One, PlayStation 4, Google Stadia und PC (Uplay, EGS, Uplay+) am 17. November 2020 erscheinen.

Spieler, die „Assassin’s Creed Valhalla“ auf Xbox One oder PlayStation 4 kaufen, können ihr Spiel ohne zusätzliche Kosten auf die Version der Folgegeneration (Xbox Series X oder PlayStation 5) übertragen.

Des Weiteren wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht. Darin wurden neue Features vorgestellt, wie der beidhändige Kampf, Raubzüge, Plünderungen und Aktivitäten in der offenen Spielwelt. Raubzüge sind Ereignisse, in denen die Spieler dank des neuen Kampfsystems ihre Feinde in Wikinger-Manier besiegen können. Eivor ist in der Lage gleichzeitig zwei Äxte, Schwerter und sogar Schilde zu führen. Darüber hinaus kehrt die versteckte Klinge zurück. Mit dieser kann Eivor Feinde lautlos und mit tödlicher Präzision ausschalten.

Weitere Informationen über das Spiel, inklusive Trailer, Details zu Editionen und mehr, findet ihr auf der offiziellen Webseite (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Assassin's Creed Valhalla: Gameplay-Trailer | Ubisoft [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung