Ghost Recon Breakpoint – Termin für Update 2.1.0 und Free Weekend

Diese Woche wird Ubisoft das Update 2.1.0 für „Ghost Recon Breakpoint“ veröffentlichen und damit unter anderen KI-Kameraden implementieren. Das Update ist kostenlos und erscheint am 15. Juli 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Google Stadia.

Die Einführung von KI-Kameraden bietet neue Möglichkeiten für EInzelspieler. Diese können die Kameraden jederzeit über das Menü aktivieren oder deaktivieren, je nachdem, ob sie lieber von ihrem Squad unterstützt werden oder als Einzelkämpfer spielen möchten. Die KI-Kameraden haben die gleichen Gameplay-Features wie zuvor in „ Ghost Recon Wildlands“, einschließlich Simultanschuss, Wiederbeleben und das Befolgen von Befehlen.

Zusätzlich ist es möglich, das Aussehen und die Ausrüstung der KI-Kameraden vollständig anzupassen. Spieler können zudem die Hauptwaffe ihrer Kameraden frei bestimmen, was direkte Auswirkung auf deren Interaktion mit Gegnern und der Spielwelt hat.

Das Update bringt außerdem neue Inhalte für den Ghost War (PVP), wie den Zuschauermodus, Item-Drop-Funktionalität und noch viele Verbesserungen auf der Grundlage von Community-Vorschlägen, einschließlich einer Überarbeitung des Features GunSmith.

Am Tag nach dem Release des Update, am 16. Juli 2020, können Spieler am neuen Live-Event „Wiederstand!“ teilnehmen. Durch das Abschließen des Live-Events haben die Spieler einen direkten Einfluss auf die Präsenz der Rebellen auf Auroa. Dies bietet den Outcasts die Möglichkeit, einen Fraktionskrieg gegen die Sentinel Truppen oder Wolves zu führen. Spieler schalten 14 exklusive Belohnungen frei, wenn sie die Missionen während des Live-Events vom 16. bis 29. Juli abschließen. Alle Hauptmissionen werden auch nach dem Ende des Events noch für alle Spieler verfügbar sein.

In „Widerstand!“ wird Nomad den Outcasts bei ihrem Gegenangriff auf die Sentinel-Streitkräfte unterstützen und ihnen bei ihren Bemühungen helfen, Gefangene zu befreien, Sentinel-Außenposten anzugreifen und Konvois, die nach Überlebenden suchen, aufzuhalten.

Zu guter Letzt findet vom 16. bis zum 19. Juli 2020 ein kostenloses Wochenende für „Ghost Recon Breakpoint“ statt. Alle Spieler haben vollen Zugang zu den Inhalten aus dem Hauptspiel und können im Koop mit jedem spielen, der das Spiel besitzt. Spieler benötigen einen PS Plus oder Xbox Live Gold Account, um Koop zu spielen.

