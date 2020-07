Hyper Scape – Open Beta des Battle Royale-Spiel gestartet

Ubisoft hat jetzt die offene Beta des First-Person Free-To-Play Battle Royale-Shooters „Hyper Scape“ auf PC gestartet. Die Open Beta liefert einen kostenlosen 30-stufigen Battle Pass, sowie einen spielinternen Shop mit zusätzlichen Anpassungsgegenständen.

Der Spielfortschritt sowie die Ausstattungsgegenstände werden in die kommenden Live-Phasen und in das finale Spiel auf PC und Konsolen übertragen. „Hyper Scape“ eröffnet die erste Season für PC, Xbox One und PlayStation 4 im Sommer 2020.

In der Beta ist der Modus „Solo-Kronenjagd“ verfügbar. Dieser Modus spiegelt den Hauptmodus des Battle Royale wider. Neben dem schon gezeigten Drei-Spieler-Squad-Modus Kronenjagd-Squad, stellt die Open Beta zusätzlich zwei zeitlich begrenzte Modi vor: Hack Runner Squad und Turbo Mode Squad.

Zudem enthält die Open Beta einen neuen Hack und eine neue Waffe, Shockwave bzw. Harpyie. Diese Ergänzungen bauen auf den bisher verfügbaren neun Waffen und neun Hacks aus dem Technischen Test auf. Darüber hinaus stellt die Open Beta alle neuen Features der Crowncast Twitch-Erweiterung vor. Dabei erhalten Zuschauer beim Anschauen der Twitch Livestreams XP für ihren Battle Pass.

Zudem können Streamer die Zuschauer in ihre Squads einladen. Diese neuen Features kommen zusätzlich zu den schon gezeigten Zuschauer-Events, bei denen alle Zuschauer live das Spiel beeinflussen können, indem sie für verschiedene Events abstimmen, beispielsweise „geringe Schwerkraft“ oder „unbegrenzte Munition“. Die Open Beta führt zudem das neue Tempo-Event ein, in dem die Geschwindigkeit aller Spieler im Match erhöht wird.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

HYPER SCAPE - Cinematic Trailer [OFFIZIELL] | Ubisoft [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

HYPER SCAPE - Open Beta Gameplay Trailer [OFFIZIELL] | Ubisoft [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung