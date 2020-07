Weird West – Gameplay-Video des Fantasy-West-RPGs

Letztes Jahr kündigte Devolver Digital zusammen mit dem Entwicklerteam von WolfEye Studios das Action-RPG „Weird West“ für PC an. Mit dem neuen Video, welches im Rahmen der Devolver Direct-Präsentation gezeigt wurde, zeigen die Entwickler mehr davon, was euch in der Welt des Spiels erwartet.

„Weird West“ ist in einer surrealen Vision des Wilden Westens der Frontier-Zeit angesiedelt, wo sich Gesetzeshüter und Revolverhelden das Land mit fantastischen Kreaturen teilen. Die Welt soll komplett simuliert sein, wodurch sie sich nicht nur lebendiger anfühlen soll, sondern auch unterschiedliche Spielstile unterstützt.

Jede Reise soll einzigartig sein und richtet sich nach euren Handlungen – eine Reihe von Geschichten, in denen alles auf dem Spiel steht und die Welt auf eure Entscheidungen reagiert. Formiert einen Trupp oder zieht allein in einen andersweltlichen Grenzraum des Wilden Westens.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Der Release soll 2021 erfolgen.

Weird West - Gameplay Developer Commentary

Quelle: Pressemitteilung