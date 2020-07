Carrion – Release-Termin und Demo-Version auf Steam

Das Reverse-Horror-Spiel „Carrion“ hat jetzt einen Release-Termin erhalten. Devolver Digital wird das von Phobia Game Studio entwickelte Spiel noch diesen Monat für PC, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen, und zwar am 23. Juli 2020.

In dem Spiel übernehmt ihr dieses Mal nicht die Rolle eines Guten, sondern kontrolliert eine amorphe Kreatur unbekannter Herkunft. In einer geheimen Forschungsanlage wurde die Kreatur weggeschlossen. Jedoch konnte sie fliehen und verschlingt nun alles, was ihr in den Weg kommt. Im Verlauf des Spiels könnt ihr die Kreatur wachsen lassen und weiterentwickeln, um das Gefängnis komplett zu zerstören.

Hier findet ihr „Carrion“ auf Steam: KLICK! Dort gibt es auch eine spielbare Demo-Version zum Herunterladen.

Carrion Unleashes July 23

Quelle: Pressemitteilung