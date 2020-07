Maid of Sker – Launch-Trailer zum Release auf PC und Konsolen

Mit „Maid of Sker“ veröffentlicht das Entwicklerstudio Wales Interactive jetzt ein Survival-Horrorspiel auf Xbox One, PlayStation 4 und PC (Steam). Um den Release des mit walisischer Folklore durchzogen Spiel zu feiern, präsentierten die Entwickler einen neuen Trailer.

Das Spiel basiert auf der wahren Geschichte von Elizabeth Williams. In den Mittelpunkt rückt Thomas Evans, ein Musiker, der in einen schrecklichen Kampf verwickelt wird und seine Geliebte retten will. Die Geschichte spielt im Jahr 1898 in und um Sker House, einem echten Gebäude, das auch heute noch existiert. Euer Hotelaufenthalt kann auf die unterschiedlichsten Weisen enden, nutzt eure Zeit also weiße. Während ihr die Hallen und das Anwesen durchstreift stehen euch waffenlose Überlebenstaktiken zur Verfügung. Ganz wichtig: Bleibt leise.

Der Game Director des Spiels, Richard Pring, sagte, “Wir sind stolz bekannt zu geben, dass Hotel Sker nun Reservierungen annimmt. Wir hoffen die Gäste laben sich an der Aussicht und den Geräuschen und genießen die Auswahl an Freuden, die wir zu bieten haben – sie werden ein unvergessliches Erlebnis haben.”

Hier findet ihr „Maid of Sker“ auf Steam: KLICK! Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Maid of Sker | Official Trailer - Suo Gân (Welsh Lullaby)

Quelle: Pressemitteilung