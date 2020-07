Die Fans des Adventure-Genres erhalten in Kürze neues Futter. Mit „Willy Morgan and the Curse of Bone Town“ veröffentlichen die italienischen Entwickler imaginarylab und Publisher VLG im August ein Point-and-Click-Adventure, das sich an Klassikern wie „Day of the Tentacle“ und „Monkey Island“ orientiert.

Die Geschichte dreht sich um den namensgebenden Helden Willy Morgan. Sein Vater, Henry Morgan, ist ein bekannter Archäologie. Vor etlichen Jahren verschwand er jedoch von der Bildfläche. Ein mysteriöser Brief, den Henry vor seinem Verschwinden abgeschickt hat, startet das Abenteuer von Willy.

Wie die Entwickler weiter mitteilten, erwarten euch in „Willy Morgan and the Curse of Bone Town“ humorvolle Charaktere, diverse Easter Eggs und nicht-lineares Gameplay. Am 11. August 2020 erscheint das Spiel für den PC zum Preis von 19,99 Euro via Steam und GOG. Eine Demo-Version findet ihr direkt auf der Store-Seite von Valves Distributionsplattform.