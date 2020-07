PlayStation Plus – Dies sind die Spiele im August 2020

Wie jeden Monat, liefert das „PlayStation Plus“-Programm auch im August 2020 unterschiedliche Spiele, die die Mitglieder ohne zusätzliche Kosten spielen können. Während der Juli 2020 die beiden Spiele „NBA 2K20“ und „Lara Croft in Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration“ bot, bringt der August 2020 den Multiplayer-Titel „Fall Guys: Ultimate Knockout“ und „Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered“.

In „Fall Guys: Ultimate Knockout“ treten 100 Spieler in chaotischen Stages gegeneinander an, bis nur noch einer übrig ist und zum Sieger gekürt wird. Das Spiel kann man wahrscheinlich am ehesten mit der japanischen Spielshow „Takeshi’s Castle“ vergleichen. Spieler bekämpfen Runde für Runde Hindernisse, schieben sich durch Konkurrenten und überwinden die Gesetze der Physik, um Demütigungen oder gar Eliminierungen zu vermeiden.

„Fall Guys: Ultimate Knockout“ kann ab Dienstag, den 04. August 2020, bis Montag, den 31. August 2020, heruntergeladen werden. „Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered“ kann von morgen, Dienstag, den 28. Juli, bis Montag, den 31. August, heruntergeladen werden

PlayStation Plus | August 2020

