Mit einer Kickstarter-Kampagne möchte das Entwicklerstudio Rabbit and Bear Studios ihr J-RPG namens „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ finanzieren. Man kann den Titel als geistigen „Suikoden“-Nachfolger bezeichnen, da unter anderem Yoshitaka Murayama (Suikoden I & II) und Junko Kawano (Suikoden I & IV) an der Entwicklung beteiligt sind, die erstmals wieder seit 25 Jahren an einem gemeinsamen Projekt arbeiten.

„Eiyuden Chronicle“ soll eine klassische J-RPG-Erfahrung mit rundenbasierten Kämpfen bieten. Die Entwickler setzen bei dem Spiel auf 2D-Sprites und 3D-Hintergründe – also eine 2,5D Grafik. Wie schon aus der „Suikoden“-Serie bekannt, soll der spirituelle Nachfolger unzählige Helden bieten. Rund 100 einzigartige Charaktere sollen zur Auswahl stehen. Außerdem ist für „Eiyuden Chronicle“ ein Gilden- und Festungsbau-System geplant.

Die Geschichte von „Eiyuden Chronicle“ setzt den jungen und begabten Offizier Seign Kesling und Nowa, der aus einem abgelegenen Dorf im Land Allraan lebt, in den Mittelpunkt. Die beiden werden Freunde, obwohl sie sich auf verschiedenen Seiten eines Konflikts zwischen dem friedlichen Völkerbund und dem machtgierigen Galdischen Reich befinden. Das Reich versucht, seine Macht durch magische Gegenstände zu erweitern.

Rabbit and Bear Studios möchte insgesamt 435.250 Euro über die Crowdfunding-Plattform sammeln. Das Ziel ist zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht mehr weit entfernt. Dabei läuft die Kampagne erst wenige Stunden. „Eiyuden Chronicle“ soll voraussichtlich im Jahre 2022 das Licht der Welt erblicken. Versorgt werden voraussichtlich die aktuellen und kommenden Konsolen aus dem Hause Sony, Microsoft und Nintendo. Die PC-Spieler gehen erst einmal leer aus.

Wer das ambitionierte Werk unterstützen möchte, der sollte einen Blick auf Kickstarter werfen. Eine digitale Version des Titels gibt es bereits für rund 33 Euro. Wer mehr Geld in die Hand nimmt, der kann neben einer physischen Version des Spiels auch eine Vinyl mit dem Soundtrack abgreifen.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - Kickstarter Trailer

Quelle: Kickstarter / Gematsu