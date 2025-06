Project Motor Racing – Release-Termin, Mod-Support und Trailer

Im April 2025 kündigten GIANTS Software und Entwickler Straight4 Studios die Rennsimulation „Project Motor Racing“ für den kommenden Herbst an (siehe hier). Jetzt folgte die Bekanntgabe des offiziellen Release-Termins. So erscheint das Spiel am 25. November 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Zeitgleich zum digitalen Release wird das Spiel auch im Einzelhandel erhältlich sein. astragon Entertainment übernimmt die Distribution. Vorbestellungen sind ab sofort bei ausgewählten Partnern möglich – einschließlich des Bonusinhalts GTE Decade Pack.

Des Weiteren verkündeten die Verantwortlichen, dass das Rennspiel zum Release umfangreiche Modding-Möglichkeiten unterstützt. Mit dem offiziellen GIANTS-Editor können alle benutzergenerierten Inhalte über das UGC-Portal im Spiel eingereicht werden, wo jede Mod von den Entwicklern und Entwicklerinnen getestet wird, bevor sie zum Download zur Verfügung gestellt wird.

„Project Motor Racing nutzt das gleiche, leistungsstarke Modding-Ökosystem wie unser Landwirtschafts-Simulator“, sagt Boris Stefan, CSO & Head of Publishing bei GIANTS Software. „Rennspiel-Modder werden in der Lage sein, ihr Spielerlebnis nach Belieben zu optimieren und zu verändern.“

Zu guter Letzt gibt es einen Trailer zum Karrieremodus. In dem Einzelspieler-Karrieremodus müssen sich die digitalen Rennfahrer ihren Weg durch die knallharte Welt des Profi-Motorsports bahnen, in der es nicht nur um Leistung, sondern auch um das finanzielle Überleben von einem Rennen zum nächsten geht.

„Wir wollten die harte Realität des Profi-Motorsports einfangen: Budgets. Reparaturen. Sponsoren. Missglückte Überholmanöver, die nicht nur dein Auto, sondern deine ganze Saison ruinieren… Deine Karriere in Project Motor Racing ist Motorsport mit Konsequenzen“, fügt Austin hinzu.

Die Webseite zum Rennspiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung