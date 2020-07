Das französische Studio Draw Me A Pixel verkündet, dass ihr „Nicht-Spiel“ namens „There Is No Game: Wrong Dimension“ am 06. August 2020 auf Steam für den PC erscheinen wird. Zudem veröffentlichten die Macher ein Gameplay-Video, das euch das etwas andere Spiel präsentiert.

„There Is No Game: Wrong Dimension“ ist ein natürlich ein Spiel. Besser gesagt ein Point&Click-Comedy-Abenteuer, das euch auf eine Reise durch dämliche und unerwartete Videospiel-Universen entführen wird. Der Titel folgt dem gleichen Konzept wie das kostenlose Spiel namens “There Is No Game”, das Pascal Cammisotto 2015 bei einem Game Jam entwickelt hat.

Wie der Trailer, den ihr unter diesen Zeilen vorfinden könnt, zeigt, werden allerhand bekannte Videospiele aufs Korn genommen. Auch der ein oder andere Start- bzw. Ladebildschirm wird zum Spielfeld. Die Steam-Seite findet ihr hinter diesem Link. Den kostenlosen Vorgänger könnt ihr direkt hier herunterladen.