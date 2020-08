Das Strategiespiel „Total War: Three Kingdoms“ erhält im nächsten Monat eine neue Erweiterung. Diese hört auf den Namen „The Furious Wild“ und schickt euch in den Dschungel, der im Süden von China angesiedelt ist. Wie SEGA und die Entwickler von Creative Assembly mitteilten, erscheint das Paket mit den neuen Inhalten am 03. September.

„The Furious Wild“ enthält vier neue Fraktionen und eine Erweiterung der weitläufigen Karte Chinas im dritten Jahrhundert. Während ihr den Dschungel des Südens erkundet, trefft ihr auf die Stämme der Nanman. Im Verlauf des Spiels kann man mehr über ihre Geschichte erfahren.

Die Stammesführer Meng Huo, König Mulu, Lady Zhurong und König Shamoke stehen mit einzigartigen Mechaniken und Kriegswaffen zur Verfügung. Außerdem werden ein neuer Reformenbaum und neue Fraktionsmechaniken den Weg ins Spiel finden.

Die Features von „The Furious Wild“ in der Übersicht (Herstellerangaben):

Vier neue spielbare Fraktionen – die stärksten und tapfersten Stämme des Volkes der Nanman

Mehr als 25 neue Einheiten, darunter spannende und eindrucksvolle Tiereinheiten

Eine erweiterte Karte des üppigen, jedoch gefährlichen Dschungels Südchinas

Einen neuer Reformenbaum und neue Fraktionsmechaniken

Auf die Nanman-Kultur zugeschnittene einzigartige Missionen und Geschichtsereignisse

Spielbar mit den Startzeitpunkten 190 und 194

Die umfangreiche Erweiterung könnt ihr ab sofort auf Valves Distributionsplattform Steam vorbestellen. 18,99 Euro musst ihr auf die digitale Theke legen. Die Vorbesteller erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 10%. So werden bis zum Release nur 17,09 fällig. Im Oktober erscheint übrigens der Soundtrack von „Total War: Three Kingdoms“ auf Vinyl und CD. Informationen findet ihr direkt hinter diesem Link.

The Furious Wild Trailer / Total War: THREE KINGDOMS [USK]

