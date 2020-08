Fallen Legion: Revenenants – Neuer Trailer von dem Action-RPG

Letzten Juni kündigte NIS America das Action-RPG „Fallen Legion: Revenenants“ für Nintendo Switch und PlayStation 4 an. Mit dem neuen Trailer werden nicht nur diverse Charaktere gezeigt, sondern auch Einblicke in die Entscheidungsfreiheit. Der Protagonist Lucien macht vor nichts Halt, um den verrückten Tyrannen Ivor zu stürzen, selbst wenn dadurch das Leben aller Menschen mitsamt ihrem Schicksal radikal verändert wird.

„Fallen Legion: Revenenants“ ist der Nachfolger von „Fallen Legion: Sins of an Empire“ und „Fallen Legion: Flames of Rebellion“ und soll 2021 für die beiden Plattformen erscheinen. Es erwartet euch eine Welt, die von Biestern bewohnt wird, die durch eine Plage mutiert sind. Die letzte Zuglicht der Menschheit ist das fliegende Schloss Welkin.

Lucien, ein charismatischer Politiker, der hinter den dicken Mauern lebt, entdeckt ein uraltes Buch und die darin liegenden Geheimnisse alter Waffen, den Exemplars, die sich in Sentient-Soldaten verwandeln können. Etwas widerwillig verbündet sich Lucien mit der Wiedergängerin (Revenant) Rowena, die auf der Suche nach einem Weg zurück ins Leben ist, sodass sie sich um ihren lebenden Sohn kümmern kann. Gemeinsam schließen sie einen Pakt, um den verrückten Tyrannen zu stürzen, der Welkin kontrolliert.

Die Homepage von „Fallen Legion: Revenenants“ findet ihr hier: KLICK!

Fallen Legion Revenants - Character Trailer (PS4, Nintendo Switch) (EU - English)

Quelle: Pressemitteilung