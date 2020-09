Das asymmetrische Multiplayer-Horrorspiel „Dead by Daylight“, das vom Entwickler Behaviour Interactive stammt, wird für die Konsolen der nächsten Generation erscheinen. Wie das Team bekannt gab, erscheint der Titel gegen Ende des Jahres, wenn die Xbox Series X und PlayStation 5 im Handel verfügbar sind.

Grafische Verbesserungen für alle Plattformen

Weiter gab Behaviour Interactive bekannt, dass „Dead by Daylight“ derzeit umfassend in Sachen Grafik auf den neusten Stand gebracht wird. Laut eigenen Angaben sollen alle Plattformen grafische Verbesserungen erhalten. Neben einer verbesserten Beleuchtung soll „Dead by Daylight“ überarbeitete Effekte, Animationen und Texturen erhalten. Auch die Karten erhalten einen frischen Anstrich und werden detaillierter. Das Entwicklerteam will die Verbesserungen über mehrere Wochen und Monate hinweg nach und nach einpflegen. Behavior verfolgt das Ziel, die Immersion und den Realismus durch die Verbesserungen und Upgrades zu steigern.

Next-Gen mit 4K und 60fps

Die Next-Gen-Version von „Dead by Daylight“ soll auf den kommenden Konsolen mit einer 4K-Auflösung und 60 Bilder pro Sekunde über die Bildschirme flimmern. Spieler, die „Dead by Daylight“ bereits für die aktuellen Konsolen aus dem Hause Sony und Microsoft erworben haben, erhalten die Next-Gen-Version ohne weitere Kosten. Auch der Fortschritt, den man im Spiel erreicht hat, kann auf die neue Version übertragen werden.

Einen kleinen Einblick in die Verbesserungen gewährt ein frischer Trailer.