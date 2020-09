Im vergangenen Jahr veröffentlichte Entwickler Double Damage Games das Weltraum-Spiel „Rebel Galaxy Outlaw“ für den PC. Der Release erfolgte allerdings exklusiv über den Epic Games Store. Im September 2020 dürfen sich nicht nur die Spieler in die Weiten des Alls begeben, die Valves Distributionsplattform Steam bevorzugen, sondern auch gleich die Besitzer der aktuellen Konsolen.

„Rebel Galaxy Outlaw“ versetzt euch in eine schmierigen Arbeiterwelt voller Gesetzloser, Trucker, Cops und Diebe. Die Hauptrolle übernimmt Juno Markev, die vom Pech verfolgt ist. So haben sich einige Schulden in ihrer eher unglücklichen Laufbahn angehäuft und ein Killer hat auch gleich noch die Jagd auf Markev eröffnet.

Am 22. September 2020 startet „Rebel Galaxy Outlaw“ via Steam und auf Xbox One, PS4 sowie Nintendo Switch.

Rebel Galaxy Outlaw Narrated Gameplay Walkthrough

Quelle: Pressemitteilung