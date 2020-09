Das surreale Tech-Noir-Adventure namens „The Signifier“ wird im Oktober für den PC erscheinen. Dies gaben Raw Fury und Playmestudio am heutigen Tage bekannt. Das Spiel erscheint am 15. Oktober 2020 via Steam und weiteren digitalen Plattformen. Die PS4- und Xbox One-Spieler dürfen im Frühjahr 2021 in die Welt des Adventures eintauchen.

Gespielt wird „The Signifier“ aus der First-Person-Perspektive. In den Mittelpunkt der Geschichte rückt Frederick Russel, ein Experte auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz und Psychologie. Im Rahmen seiner Forschungen hat er einen Scanner namens „Dreamwalker“ entwickelt, der tief in das Unterbewusstsein eines Menschen eintauchen und aufzeichnen kann. Eines Tages wird Frederick gebeten, den Tod der Vizepräsidentin eines Technologieunternehmens mit der Hilfe des Scanners zu untersuchen. Dabei gerät er in einer Spirale voller Intrigen.

Mit der Bekanntgabe des Release-Termines veröffentlichten die beiden Unternehmen ein neues Video, das euch nicht nur das Setting von „The Signifier“, sondern auch die Gameplay-Elemente näher bringt.