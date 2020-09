Nintendo Switch x Fortnite – Die Konsole erscheint als limitiertes Bundle im Fortnite Design

Im Oktober veröffentlichen Nintendo in Zusammenarbeit mit Epic Games eine limitierte Nintendo Switch Konsole, die im „Fortnite“-Design erscheint. Das Battle-Royale-Spiel ist seit Juni 2018 auf der Konsole aus dem Hause Nintendo erhältlich.

Am 30. Oktober 2020 landet die Special Edition der Nintendo Switch im europäischen Handel. Im Paket enthalten ist eine Nintendo Switch-Konsole mit „Fortnite“-Design auf der Rückseite, exklusive Joy-Con in Gelb (L) und in Blau (R) und eine Nintendo Switch-Station, die ebenfalls mit „Fortnite“-Artworks daher kommt.

Auf der Konsole ist das Spiel „Fortnite“ bereits vorinstalliert. Des Weiteren befindet sich im Paket ein Downloadcode, für das „Wildcat“-Paket. Das Paket beinhaltet das „Wildcat“-Outfit mit zwei zusätzlichen Stilen, das Rücken-Accessoire „Schnittige Tasche“ mit zwei weiteren Stilen sowie 2000 V-Bucks.

Quelle: Pressemitteilung / Nintendo