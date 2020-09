Chronos: Before the Ashes – Release-Termin und Trailer zum RPG veröffentlicht

Nach „Darksiders III“ und „Remant: Remnant from the Ashes“, arbeiten die Entwickler von Gunfire Games an einem neuen RPG, das den Namen „Chronos: Before the Ashes“ trägt. THQ Nordic präsentiert einen Trailer und enthüllt auch gleich den Release-Termin

Ganz unbekannt ist das Spiel jedoch nicht. „Chronos: Before the Ashes“ basiert auf dem VR-Exklusiv-Titel „Chronos“, das erstmals im Jahre 2016 für Oculus Rift erschien. Die kommende Version des Spiels wurde laut THQ Nordic stark überarbeitet und für alle Plattformen auch ohne VR optimiert.

In „Chronos: Before the Ashes“ bekämpft ihr das Böse in den Tiefen eines mystischen Gewölbes, mit der Hilfe von Waffen, Fähigkeiten und Mächten. Jeder virtuelle Tod lässt den Charakter im Spiel altern. Der Held beginnt das Spiel in jungen Jahren. Geschick und Flinkheit sind seine Spezialität. Mit den Toden kommt jedoch die Weisheit zum Vorschein, die es ermöglicht, mehr Magie einzusetzen.

„Chronos: Before the Ashes“ erscheint am 01. Dezember 2020 auf PC, Stadia, Xbox One, Nintendo Switch und PlayStation 4.