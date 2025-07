Square Enix kündigt die Life is Strange Collection für die PS5 an

Square Enix hat angekündigt, dass die „Life is Strange Collection“ am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PlayStation 5 im Handel erscheinen wird. In diesem Paket bekommt ihr alle fünf Hauptspiele der Reihe, inklusive sämtlicher DLCs und Vorbestellerboni.

Die Sammlung kann ab sofort vorbestellt werden, wie Square Enix mitteilte. Die Handelsversion enthält eine Disc mit „True Colors“ und „Double Exposure“. Die restlichen Titel „Life is Strange Remastered“, „Before the Storm Remastered“ und „Life is Strange 2“ sowie alle DLCs und Vorbestellerboni werden über digitale Codes eingelöst.

Folgende Spiele warten auf euch:

„Life is Strange Remastered“

Im ersten Teil schlüpft ihr in die Rolle von Max Caulfield, einer Fotografie-Studentin, die entdeckt, dass sie die Zeit zurückdrehen kann. Mit dieser Fähigkeit versucht sie, das Verschwinden einer Mitschülerin aufzuklären. Jede Entscheidung, die ihr trefft, hat spürbare Konsequenzen.

„Life is Strange: Before the Storm Remastered“

Dieses Prequel erzählt die Geschichte von Chloe Price, die sich mit Rachel Amber anfreundet. Gemeinsam deckt ihr dunkle Geheimnisse in Arcadia Bay auf und erlebt eine sehr persönliche und emotionale Geschichte über Freundschaft und Loyalität.

„Life is Strange 2“

Hier begleitet ihr die Brüder Sean und Daniel Diaz auf ihrer Flucht durch die USA. Daniel entwickelt telekinetische Kräfte, was die ohnehin schon schwierige Reise noch gefährlicher macht. Eure Entscheidungen beeinflussen, wie sich das Verhältnis der Brüder zueinander entwickelt und wie ihre Geschichte endet.

„Life is Strange: True Colors – Deluxe Edition“

Als Alex Chen zieht ihr in die Kleinstadt Haven Springs und versucht, den Tod ihres Bruders aufzuklären. Alex verfügt über empathische Kräfte, mit denen sie die Emotionen anderer Menschen spüren und beeinflussen kann. So deckt ihr verborgene Wahrheiten auf und bringt dunkle Geheimnisse ans Licht.

„Life is Strange: Double Exposure – Ultimate Edition“

Im neuesten Teil kehrt Max Caulfield zurück. Ihr untersucht einen Mordfall und springt dabei zwischen zwei parallelen Zeitlinien, um den Täter zu finden. Am Ende müsst ihr entscheiden, welche Realität ihr retten könnt und welche nicht.

Die Sammlung kann ab sofort im Store von Square Enix für 69,99 Euro vorbestellt werden.

Quelle: Pressemitteilung