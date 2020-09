Watch Dogs: Legion – Neue Infos und Videomaterial erschienen

Am gestrigen Abend zeigte Ubisoft mehr von den Inhalten des Action-Spiels „Watch Dogs: Legion“. Dazu gehören auch Post-Launch-Inhalte, wo Aiden Pearce (Protagonist in Watch Dogs) zusammen mit einem eigenen Handlungsstrang als voll spielbarer Charakter zurückkehren. Die vollständige Liste der Post-Launch-Inhalte wird in den kommenden Wochen im Detail vorgestellt. Zudem wurde ein Gameplay-Trailer gezeigt, der das „Play-As-Anyone“-Feature genauer beleuchtet.

Watch Dogs : Legion - Aiden Pearce Teaser | Ubisoft [DE]

Watch Dogs: Legion - Das Rekrutierungssystem Erklärt | Ubisoft [DE]

Außerdem wird im kommenden Action-Titel „Watch Dogs: Legion“ der britische Musiker Stormzy einen Auftritt haben. Dies findet im Rahmen der Mission „Fall on My Enemies“ statt, wo Stormzy die Spieler darum bitten, ihm dabei zu helfen, die Übertragung seines Liedes “Rainfall“ (feat. Tiana Major9), aus dem Album „Heavy is the Head“ im Zentrum Londons zu ermöglichen. Das offizielle Musikvideo zu “Rainfall”, welches heute während Ubisoft Forward uraufgeführt wurde und am 1. Oktober erscheinen soll, wurde vollständig mit der „Watch Dogs: Legion“-Engine erstellt.

„Wir sind begeistert, dass Stormzy ein Teil von Watch Dogs: Legion ist. Seine Musik und das, was er als Künstler darstellt, ist für unsere Londoner Umgebung und für die größeren Themen unseres Spiels von großer Bedeutung“, kommentiert Clint Hocking, Creative Director bei Ubisoft Toronto. Er fügt hinzu: „Es ist fast ein Jahr her, dass wir Stormzy im Studio hatten, um seinen Auftritt zu filmen. Er brachte die Wände zum Beben und zog uns alle in seinen Bann. Er ist ein großartiger Partner, und es war ein Karrierehöhepunkt für uns, mit ihm zu arbeiten.“

„Watch Dogs: Legion“ erscheint am 29. Oktober 2020 für PC (EGS, Ubisoft Store und Uplay+ Abo), Google Stadia, PlayStation 4 und Xbox One. Am 10. November 2020 erfolgt der Release für Xbox Series X und Xbox Series S. Die Releas für PlayStation 5 erfolgt, sobald die Konsole erhältlich ist. Weitere Informationen über das Spiel, inklusive Trailer und Editionen findet ihr auf der offiziellen Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Watch Dogs: Legion x Stormzy Reveal | Ubisoft [DE]

Quelle: Pressemitteilung