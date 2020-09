Immortals Fenyx Rising – Fantasy-Abenteuer hat einen Release-Termin

„Immortals Fenyx Rising“ wurde 2019 unter dem Namen „Gods & Monsters“ von Ubisoft angekündigt (siehe hier). Im Rahmen von Ubisoft Forward wurde jetzt nicht nur der neue Name bekannt gegeben, sondern auch der Release-Termin.

So erscheint das von Ubisoft Quebec entwickelte Open World-Fantasy-Abenteuer am 3. Dezember 2020 für Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series S, PlayStation 4, Nintendo Switch, Google Stadia und PC (Uplay und EGS). Eine Version für PlayStation 5 soll erscheinen, sobald die neue Sony-Konsole erhältlich ist. Spieler, die „Immortals Fenyx Rising“ auf Xbox One oder PlayStation 4 erwerben, können ihr Spiel ohne zusätzliche Kosten auf die nächste Generation aufrüsten.

In „Immortals Fenyx Rising“ sollen euch Luft- und Nahkämpfe erwarten, während ihr Geschichten erlebt, die von der griechischen Mythologie inspiriert sind. Als Spieler werdet ihr auf Kreaturen wie Zyklopen, Minotauren und die Medusa treffen. Mit Hilfe des Schwertes des Achilles, dem Bogen von Odysseus und den Flügeln des Daidalos gilt es sich in die Lüfte zu erheben und sich Kreaturen entgegenzustellen. Zusätzlich zu den Kämpfen werden Logik und Strategie durch Rätsel auf die Probe gestellt, von kleinen Umgebungsrätseln bis hin zu den Kammern des Tartaros.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Fenyx, einen mit Flügeln ausgestatteten Halbgott auf der Mission, die griechischen Götter und ihre Heimat vor einem dunklen Fluch zu retten. Im Verlauf dieses Abenteuers könnt ihr mit Fenyx und einer Vielzahl von Anpassungsoptionen euren ganz eigenen Halbgott erschaffen.

Der Fortschritt ist vielfältig und konzentriert sich auf die Halle der Götter, in der ihr als Spieler die Gesundheit, Ausdauer oder die von den Göttern gegebenen Fähigkeiten von Fenyx verbessern können. Zusätzlich zur Aufwertung von Fenyx können die verwendeten Waffen, Rüstungen und Tränke auch durch das Besiegen von Feinden und das Öffnen von Truhen auf der ganzen Welt verbessert werden.

Editionen

Das Spiel wird unter anderem als Gold und Limited Edition erhältlich sein. Die Gold Edition beinhaltet die Basisversion des Spiels sowie den Season Pass und zusätzliche in-game Inhalte. Vorbesteller erhalten eine zusätzliche Quest, Die Geschichte von Blitz und Feuer.

Die Limited Edition von „Immortals Fenyx Rising“ ist exklusiv bei Amazon.de (Aff-Link) erhältlich und beinhaltet die Basisversion des Spiels sowie zusätzliche in-game Inhalte: Orions gesegnetes Waffenpaket mit Waffen-Skins im Stil von Orion für Schwert, Axt und Bogen. Außerdem lassen die Prisma-Flügel die Federn von Fenyx in den Farben des Regenbogens erstrahlen.

Demo-Version von „Immortals Fenyx Rising“

Die Stadia-Spieler unter euch werden zudem die Möglichkeit haben eine Demo-Version zu spielen. Mit einem einfachen Knopfdruck lässt sich die Demo zur eigenen Spielebibliothek hinzufügen und Spieler können sich sofort in Fenyx’ Abenteuer zur Rettung der Götter stürzen. Diese exklusive Stadia-Demo von „Immortals Fenyx Rising“ wird zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres in allen Regionen spielbar sein, in denen Stadia verfügbar ist.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Immortals Fenyx Rising: Weltpremiere-Trailer | Ubisoft [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Immortals Fenyx Rising: Gameplay Trailer | Ubisoft [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung