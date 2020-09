Torchlight III – Der Release-Termin wurde festgelegt

Mit der Verkündung des offiziellen Veröffentlichungsdatum haben Perfect World Entertainment und Echtra Games auch das Ende der Early Access-Phase von „Torchlight III“ angekündigt. So wird die Vollversion des Action-RPGs am 13. Oktober 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Eine Version für Nintendo Switch soll noch dieses Jahr folgen.

„Die finale Veröffentlichung von Torchlight III wäre ohne die unglaubliche Arbeit des Echtra-Teams und unsere außergewöhnlichen Spieler des Early Access’ nicht möglich gewesen“, sagt Max Schaefer, CEO von Echtra Games und Mitbegründer des Torchlight-Franchises. „Wir haben unser Herzblut in dieses neue Abenteuer fließen lassen und die Unterstützung der Spieler bei der Entwicklung des Spiels war überwältigend. Bei den signifikanten Änderungen, die wir während des Early Access’ an Torchlight III vorgenommen haben, haben wir uns viel Mühe gegeben, das Feedback der Spieler so gut wie möglich vor dem Start des Spiels umzusetzen. Wir können es kaum erwarten, alle Spieler nächsten Monat an der Front willkommen zu heißen!“

Jede Version des Spiels wird eine je nach Plattform einen exklusiven Feen-Begleiter enthalten:

PC (Steam): Violette Glitzerfee

Xbox One: Grüne Glitzerfee

PlayStation 4: Azurblaue Glitzerfee

Nintendo Switch: Graue Glitzerfee

„Torchlight 3“ ist der neueste Nachfolger der ARPG-Klassiker, „Torchlight I“ und „Torchlight II“, die ursprünglich von Runic Games entwickelt wurden. Dieser Dungeon-Crawler führt Fans zurück zum „Torchlight“-Universum, wo sie sich ihren Weg durch eine neue Welt voller Horden aus Goblins, Untoten und anderen Netherim-Kreaturen kämpfen müssen.

Abenteurer können allein oder gemeinsam mit Freunden (4-Spieler-Online-Koop) in die weite Wildnis losziehen, in der sie nach Beute suchen, Dungeons erkunden, Ausrüstung sammeln und ihr eigenes Fort errichten, das sie der Welt zeigen können. In dem Spiel gibt es vier einzigartige Heldenklassen (Zwielichtmagier, Roboschmied, Schienenkämpfer und Scharfschütze) sowie neue und bekannte Kampfbegleiter, die den Spielern auf ihrem Weg zu Ruhm und Ehre helfen werden.

Hier findet ihr „Torchlight III“ auf Steam: KLICK! Zusätzliche Informationen findet ihr wie immer auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Torchlight III – Ankündigungstrailer für die Nintendo Switch

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung