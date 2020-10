Cook, Serve, Delicious! 3?! – Release-Termin ist angerichtet

Das Team von Vertigo Gaming Inc hat vor kurzem den Release-Termin der Vollversion des Restaurant-Management-Spiels „Cook, Serve, Delicious! 3?!“ verraten. So verlässt das Spiel am 14. Oktober 2020 die Early Access-Phase und wird als Vollversion für PC (Steam und GOG.com) sowie Nintendo Switch und Xbox One erscheinen. Eine PlayStation 4-Version soll in Kürze folgen.

In dem Spiel befindet ihr euch im Jahr 2042 und das von Kriegen zerrüttete Amerika hat sich radikal verändert. Hunderte, teilweise komplette neue Gerichte, warten darauf, in der Story-getriebenen Kampagne in Perfektion zubereitet zu werden. Hunderte Level bieten dank komplett neu designtem Gameplay schnelle Action, wer es etwas gemächlicher möchte kann jederzeit in den Chill Mode wechseln. Die Kampagne kann man allein oder mit Freunden im lokalen Koop angehen.

Cook, Serve, Delicious! 3?! Launch Trailer

CSD3 Overview Video

Quelle: Pressemitteilung