Destiny 2: Jenseits des Licht – BTS-Video und Launch-Trailer

„Jenseits des Lichts“ ist das neue Kapitel der „Destiny 2“-Saga. Es erscheint am 10. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Zum nahenden Release präsentierte das Team von Bungie unter anderem ein Behind-The-Scenes-Video, welche die Entstehung von „Jenseits des Lichts“ näher beleuchtet und einen Blick hinter die Kulissen der bevorstehenden Erweiterung ermöglicht. Fans erhalten Einblicke in Stasis, Game Design und mehr.

Das BTS-Video finden ihr unter dem folgenden Launch-Trailer. Dieser wiederum zeigt, was im neuen Kapitel auf dem Spiel steht. Die Macht der Dunkelheit nimmt zu, und alles, was die Spieler zu wissen glaubten, wird in Frage gestellt. Die Hüter setzen Stasis ein, während sie Europa erkunden und die Geheimnisse entdecken, die sich unter der Oberfläche dieses mysteriösen, unentdeckten Ortes verbergen.

Mehr über „Destiny 2“ findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Destiny 2: Jenseits des Lichts – Veröffentlichungstrailer [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Bungie-ViDoc – Im Sturm geschmiedet [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung