Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice – Konsolen-Version angekündigt

Im Oktober 2020 veröffentlichten Assemble Entertainment und Entwicklerstudio CrazyBunch das Point & Click-Abenteuer „Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice“ für PC. Jetzt haben die Verantwortlichen eine Konsolen-Version offiziell angekündigt.

Diese soll nächsten Jahr für Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Spieler auf Nintendo Switch und PlayStation 4 können das Spiel als Retail-Version (Box-Version) bekommen. Diese wird in Zusammenarbeit zwischen Assemble Entertainment und Koch Media erstellt und in Europa vertrieben.

„Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice“ ist der Nachfolger des 2018 erschienen „Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry“. Dieses Mal jagt Larry seiner großen Liebe Faith hinterher. Sie ist irgendwo im Kalau’a-Archipel verschwunden und das aus einem guten Grund. Euch erwarten neue Rätsel und Quests in über 50 handgezeichneten Schauplätzen. Dort trefft ihr auch auf 40 neue und alte Freunde.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Dort gibt es auch eine Demo-Version.

Larry Wet Dreams Dry Twice | Consoles Announcement Trailer (DE)

Quelle: Pressemitteilung