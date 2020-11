Commandos 2 – HD Remaster – Release-Termin für Nintendo Switch

Nachdem die HD Remaster „Commandos 2“ für PC, Xbox One und PlayStation 4 erschienen ist, folgt im Dezember die Veröffentlichung für Nintendo Switch. Das Echtzeittaktikspiel, das ursprünglich von Pyro Studios entwickelt wurde, findet am 4. Dezember seinen Weg auf die aktuelle Nintendo-Konsolen.

Die Nintendo Switch-Version bietet eine komplette High-Definition Überarbeitung des Klassikers, sowie verbesserte Tutorials, Kampagnen-Missionen und optimierte Unterstützung für die Nintendo Switch Joy-Con und Pro Controller. Außerdem lässt sich die Kamerasicht um 360 Grad drehen sowie übergangslos in/aus Gebäuden, U-Booten, Flugzeugen und unter Wasser bewegen und stufenloser Zoom.

In „Commandos 2“ übernimmt ihr die Kontrolle über eine Elitetruppe von Soldaten und dringt in das feindliche Gebiet vor. In den Missionen gilt die individuellen Stärken der Soldaten zu nutzen, um aus den Verborgenen heraus den Kriegsverlauf zu beeinflussen.

Weitere Features von Commandos 2 – HD Remaster

In Aktion: Erfüllen Sie Ihre Ziele, indem Sie feindliche Uniformen und Waffen stehlen, auf Masten klettern, an Kabeln schwingen, schwimmen, Fahrzeuge nutzen oder Gebäude, Schiffe und Flugzeuge infiltrieren.

Neun Commandos: Sie haben unter anderem die Kontrolle über einen Green Beret, einen Sniper, einen Sprengstoffexperten, einen Dieb, eine Verführerin und sogar einen Hund.

Innovative Kamerasteuerung: Simultane Kontrolle über mehrere Spielfenster in Echtzeit.

Detaillierte Settings des Zweiten Weltkriegs: Erfüllen Sie zehn Missionen in neun verschiedenen Umgebungen bei Tag und Nacht mit realen Wettereffekten.

Historische Fahrzeuge und Waffen des Zweiten Weltkriegs: Nutzen Sie Jeeps, Panzer, Lastwagen, Schiffe, Panzerfäuste und Flammenwerfer.

Zur Bekanntgabe des Release-Termin präsentierten Kalypso Media sowie die Entwicklerteams von Raylight Games und Yippee! Entertainment folgenden Trailer:

Commandos 2 - HD Remaster - Nintendo Switch™ Release Date Reveal Trailer (DE)

Quelle: Pressemitteilung