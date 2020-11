Star Wars: Squadrons – Updates mit neuen Inhalten angekündigt

In nächster Zeit werden Electronic Arts, Motive und Lucasfilm zwei kostenlose Updates für „Star Wars: Squadrons“ veröffentlichen. Das erste Update erscheint bereits am 25. November 2020 und birgt „Fostar Haven“ als neue Map. Die Karte wird sowohl in den Flottenkämpfen als auch bei den Weltraumgefechten verfügbar sein. Darüber hinaus enthält dieses Update mehrere neue Schiffskomponenten, darunter ein Boost-Verlängerungsset, Raketen, schilddurchdringende Prototyp-Torpedos und ein Anti-Material-Raketengeschütz.

Das zweite Update soll im Dezember 2020 folgen und weitere Inhalte liefern. Mit dabei werden unter anderem die zwei Sternenjäger A/SF-01 B-Flügler (Neue Republik) und der universelle TIE/d „Defender“ (Imperium).

Zudem führt Entwickler Motive in den Weltraumgefechten und den Flottenkämpfen auch angepasste Matches auf allen sieben Karten ein. Diese angepassten Matches sollen dafür sorgen, dass mehr Spieler an von der Community organisierten Turnieren teilnehmen können.

Mehr Informationen zu den bevorstehenden Vorratslieferungen gibt es in der neuesten Pilotenbesprechung von Star Wars: Squadrons. Diese enthält auch eine persönliche Botschaft von Ian Frazier, Creative Director bei Motive Studios. Das Ganze findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung