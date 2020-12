Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – Launch Trailer

Mit „Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack“ hat Bandai Namco Entertainment jetzt zwei Spiele als Bundle veröffentlicht, die bisher nicht im Westen veröffentlicht wurden. Das Bundle beinhaltet „Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure 1“ und „Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure 2“. Das Pack ist mit japanischer Sprachausgabe und englischen Texten versehen und nur digital für Nintendo Switch erhältlich.

Die Spiele bieten zwei unterschiedliche Rollenspiel-Abenteuer, in denen man die eigenen Trommel-Skills und die von Familie und Freunde mit Hilfe der 130 Songs, sowie 250 unterschiedlichen Gegner perfektioniert. Auf ihrer Reise durch die verschiedenen Zeitepochen können Spieler Gegner rekrutieren, damit sie ihnen gegen noch stärkere Widersacher zur Seite stehen können.

Der Taiko-Modus, in welchem der Drum Controller für die Nintendo Switch verwendet werden kann, ist in beiden Spielen verfügbar. Ältere Drum Controller für die Switch sind ebenfalls mit „Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack“ kompatibel.

[DE] Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack - Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung