Commandos 2 – HD Remaster – Launch-Trailer der Switch-Version

Nachdem Kalypso Media, Raylight Games und Yippee! Entertainment „Commandos 2 – HD Remaster“ bereits für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlichten, folgt heute der Release auf Nintendo Switch.

Die überarbeitete Version des Echtzeittaktikspiels bietet eine überarbeitete High-Definition-Grafik, sowie verbesserten Tutorials und Kampagnen-Missionen. Zudem gibt es eine optimierte Unterstützung für die Joy-Con und Pro Controller, sowie die Möglichkeit, die Kameraansicht um 360 Grad zu drehen.

In „Commandos 2“ übernimmt ihr die Kontrolle über eine Elitetruppe von Soldaten und dringt in das feindliche Gebiet vor. In den Missionen gilt die individuellen Stärken der Soldaten zu nutzen, um aus den Verborgenen heraus den Kriegsverlauf zu beeinflussen.

Wer gerne mehr von dem Spiel sehen möchte, der kann heute Abend einen offiziellen Livestream anschauen, den Patrick Leuschner im Kalypso_live-Kanal auf YouTube veranstaltet. Dieser startet um 19 Uhr und ist hier zu finden: KLICK!

Hier findet ihr das Spiel im Nintendo eShop (siehe hier). Weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Commandos 2 - HD Remaster - Nintendo Switch™ Release Trailer (US)

Quelle: Pressemitteilung