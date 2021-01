Returnal – Kämpfe, Waffen und Gefahren zeigt ein neuer Trailer

Das PS5-Spiel namens „Returnal“ erscheint aller Voraussicht nach am 19. März 2021. Bis es soweit ist, könnt ihr euch die Wartezeit mit einem neuen Trailer vertreiben. Dieses Mal rückt das Kampfsystem des Spiels in den Mittelpunkt – mit allem was dazu gehört.

Die Protagonistin Selene muss auf dem feindlich gesinnten Planeten Atropos um das Überleben kämpfen. Sie kann auf allerhand Waffen und Geräte zurückgreifen, die sich im Laufe des Spiels verbessern lassen. Der Tod ist für Selene jedoch nicht das Ende.

Jedes Mal, wenn sie stirbt, wird Selene wieder in der Zeitschleife auf Anfang gesetzt, also kurz bevor sie auf dem Planeten abstürzt. Die meisten Fähigkeiten und Gegenstände, die ihr im Durchgang zuvor gesammelt habt, werden für immer verloren sein. Einige kann Selene jedoch nach dem Tod behalten, sodass der Fortschritt in „Returnal“ gesichert wird.

Harry Krueger, Creative Director bei Housemarque, gab im PlayStation Blog weitere Details zum Kampfsystem und den Waffen bekannt. Den Artikel findet ihr hinter diesem Link. Einen Gameplay-Trailer gibt es direkt hier bei uns.

