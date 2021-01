Monstrum 2 – Die Early-Access-Phase beginnt Ende Januar auf dem PC

Mit „Monstrum“ entwickelte Junkfish ein Horror-Survival-Spiel, das prozessual generierte Level, den endgültigen Tod und KI-getriebene Angreifer bietet. Das Sequel, welches auf den schlichten Namen „Monstrum 2“ hört, wird dieses Mal den Mehrspieler-Part in den Mittelpunkt rücken.

„Monstrum 2“ versetzt euch auf eine Forschungsstation, die sich auf hoher See befindet. Vier Gefangene, die sich auf der Station namens „Sparrow Lock“ befinden, müssen die Flucht ergreifen, da ein Experiment schief gegangen ist und die Station von Monstern überrannt wird.

Das Multiplayer-Sequel des Spiels „Mostrum“ bringt neue Monster, neue Rätsel und neue prozedural generierte Umgebungen mit sich. Das Spiel kombiniert First-Person-Stealth-Gameplay, Survival-Horror und Rätsel-Elemente. Wichtig ist, dass die Spieler zusammenarbeiten, um das Monster zu überlisten, das hinter ihnen her ist.

Das asymmetrische Survival-Horror-Spiel startet am 28. Januar 2021 in den Steam-Early-Access. Zum Start wird es drei unterschiedliche Monster geben. Jedes verfügt über einzigartige Fähigkeiten und einen speziellen Spielstil. „Malacosm“ ist das neuste Monster, das sich in dem Trailer vorstellt, den wir unter diesen Zeilen eingebunden haben. Eine offenes Beta-Wochenende findet am 23. und 24. Januar 2021 statt.

Monstrum 2 - Malacosm Teaser | 2021

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung