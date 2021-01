Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – Release-Termin für Nintendo Switch

Bereits 2020 erschien „Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ bereits für PC, Xbox One und PlayStation 4. Jetzt hat THQ Nordic bekannt gegeben, dass die Remaster-Version des 2012 erschienen Originals am 16. März 2021 für Nintendo Switch erschein wird.

Das RPG macht sein Handheld-Debüt inklusive der drei DLCs „Zähne von Naros“, „Die Legende vom Toten Kel“ und ein Waffen- und Rüstungspaket. Schon vor längerer Zeit bestätigte THQ Nordic den Plan, die Abenteuer in Amalur im späteren Verlauf des Jahres mit der neuen „Kingdoms of Amalur“-Erweiterung „Fatesworn“ fortzusetzen.

Weitere Informationen über das Spiel findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - Nintendo Switch Announcement Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung